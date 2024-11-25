وكيل تموين الإسكندرية:نتابع المجمعات الاستهلاكية أحد أهم المنافذ التي تحقق استقرار القطاع التمويني

نفذ اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات تفتيشية مكثفة بنطاق المديرية، وجاء ذلك برفقة جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية وأماني حلمي رئيسة قسم صيانة الحبوب وأحمد شكرى مفتش الإدارة.

حيث قام “ وكيل الوزارة ” والحملات المرافقة له بالمرور والتفتيش على المجمعات الاستهلاكية والمحلات الكبرى لمتابعة توافر السلع الغذائية المختلفة ومتابعة الأسعار والاعلان عنها والتفاعل مع المواطنين

وتابع “حرز الله ” مدى توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الزيوت والأرز والمكرونات والسكر و الدقيق والألبان ومنتجاتها وكذلك الخضر والفاكهة.

ونفذت الحملات بقيادة وكيل الوزارة بالمرور والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والتى نتج عنها تحرير عدة مخالفات نستعرضها كالأتى:

تحرير عدد 17 محضر انتاج خبز ناقص الوزن

تحرير عدد 9 محاضر لمخالفات متنوعة بالمخابز البلدية

تحرير محضر حيازة شيكولاتة وحلويات منتهية الصلاحية وتم مصادرة الأتى:

عدد 57 علبة شيكولاتة

30 كجم حلويات

تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة عدد 170 علبة سجائر متنوعة

تحرير عدد 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير عدد 18 محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تحرير عدد 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية



واختتم "حرز الله" جولاته بتصريحات لمركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية جاء فيها "أننا نتابع المجمعات الاستهلاكية كأحد أهم المنافذ التموينية والتى تحقق استقرار القطاع التموينى لما تشمله من عرض جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك كما نحرص على إنتاج رغيف خبز بلدي بجودة عالية يليق بالمواطن السكندرى.



وأجرى وكيل الوزارة حوارات مع للمواطنين لاستطلاع الرأى حول رغيف الخبز وتوافر السلع بالاسواق وقد افادوا بأن المتابعات المستمرة من رجال التموين نشعر بها وبنطمن بوجودكم.

وشارك أيضًا بهذه الحملات رضا حسن مدير إدارة تموين شرق وأحمد حسن رئيس الرقابة لإدارة شرق، ونبيل عسكر و محمود رضوان مفتشي الإدارة وتامر علواني بإدارة شرق بحملات مكبرة على الأنشطة التموينية المختلفة والاسواق.



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