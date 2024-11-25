طقس غدًا الثلاثاء 26 نوفمبر

طقس غدًا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024.. توقعات بارد مع رياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق

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طقس غدًا الثلاثاء
طقس غدًا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد جمهورية مصر العربية، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، حالة من الطقس البارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع درجات حرارة معتدلة إلى مائلة للبرودة في بعض المناطق. تتوزع التأثيرات الجوية على معظم أنحاء البلاد، حيث من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق، مما قد يؤثر على حركة السير في بعض الطرق الزراعية والسريعة.

في هذا المقال، نستعرض أبرز تفاصيل توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في مختلف أنحاء مصر.

حالة الطقس المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري

من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر وعلى مدار الليل في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون الجو مائلًا للبرودة خلال النهار.

يجب على سكان هذه المناطق توخي الحذر خلال الساعات المبكرة من صباح الثلاثاء بسبب احتمال وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة. ويُنصح السائقون بتوخي الحذر على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

الطقس في مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد

أما بالنسبة لمناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في النهار مع درجات حرارة ملائمة. لكن مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، قد يشعر البعض بالبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

الأمطار والرياح في السواحل الشمالية

ستتأثر السواحل الشمالية وبعض مناطق شمال الوجه البحري بأمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأحيان. ستسقط الأمطار على فترات متقطعة، مما قد يؤثر على الأنشطة الخارجية. كما يُتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء بشكل متقطع، مما قد يسبب بعض الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المدن

  • القاهرة: العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.
  • الإسكندرية: العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.
  • مطروح: العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.
  • سوهاج: العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.
  • قنا: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.
  • أسوان: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

نصائح للتعامل مع الطقس البارد

نظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة، من الضروري اتخاذ بعض الاحتياطات لضمان السلامة:

  1. ارتداء الملابس الثقيلة في الساعات المبكرة من الصباح وعند المساء.
  2. توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في حالة وجود شبورة مائية على الطرق.
  3. الابتعاد عن الأماكن المعرضة لرياح قوية خاصة في جنوب سيناء.

 

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