بحضور وزير الأوقاف.. استئناف أعمال ترميم جامع الغريب الأثري في منطقة الأزهر

أخبار مصر
بوابة الفجر

استقبل الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار  الإسلامية والقبطية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لمعاينة  جامع عبد الرحمن كتخدا الشهير بجامع الغريب.

وجاءت زيارة الوزير بعد حل كافة المشاكل الفنية  والإدارية التي كانت تعرق مشروع ترميم الجامع، ورافقه ممثلي وزارة الاوقاف وممثلي جامعة الأزهر الشريف ورئيس مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وبحضور رئيس الإدارة المركزيه لآثار القاهرة والجيزه ومدير عام منطقة آثار الأزهر والغوري.

وتم تكليف شركة المقاولون العرب باستئناف الأعمال  اعتبارًا من الغد الثلاثاء، حيث أن الحالة الإنشائية  للجامع تستدعى التدخل العاجل وفقًا للأعمال المعتمدة من اللجنه الدائمة للآثار الإسلامية  والقبطية

وجامع الغريب يرجع إلى العصر العثماني (1517 م - 1805 م) وأنشأه الأمير العثماني عبد الرحمن كتخدا بن حسين جاويش القازدوغلي، وذلك عام 1168هـ/ 1754م، ويقع خلف جامع الأزهر (داخل حرم جامعة الأزهر-مستشفي الحسين الجامعي)، واشتهرت تسمية الجامع بين الأهالي باسم الغريب. 

جامع الغريب الآثار

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