وفاة شخصين و13 مصابًا إثر حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسكندرية

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تصادم تريلا بميكروباص
تصادم تريلا بميكروباص على الطريق الصحراوي في الإسكندرية

 

شهد الطريق الصحراوي بنطاق حي العامرية أول بالإسكندرية، اليوم، حادث تصادم مروع بين شاحنة نقل ثقيل "تريلا" وميكروباص، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات متعددة.

تفاصيل الحادث
 

وفقًا للمصادر الرسمية، أسفر الحادث في البداية عن إصابة 7 أشخاص ووفاة شخصين، حيث كان من بين المصابين 6 حالات حرجة، بينما وضعت 7 حالات تحت الملاحظة الطبية.

 وارتفع بعد ذلك إجمالي الإصابات إلى 13 شخصًا مع استمرار تسجيل حالتي الوفاة.


وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، حيث يخضعون للعلاج والرعاية الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية التي تعطلت لفترة وجيزة بسبب الحادث.

التحقيقات الأولية
 

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة أسباب وقوع الحادث، فيما أفادت تقارير مبدئية بأن السرعة الزائدة قد تكون وراء وقوع التصادم.

وتستمر الجهات المعنية في متابعة الموقف وتقديم الدعم الطبي للمصابين، بينما تجدد إدارة المرور مناشداتها للسائقين بالالتزام بالسرعات القانونية على الطرق لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

 

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