القوات البحرية تشارك فى إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر

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جانب من الإنقاذ
جانب من الإنقاذ

فى إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة قيادة القوات البحرية بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقى بلاغ استغاثة يفيد بتعرض المركب السياحى ( سى ستورى ) للغرق أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو (35) كم للمشاركة فى أعمال البحث عن المفقودين والناجين وذلك فى ظل سوء الأحوال الجوية واتساع نطاق الحادث، وقد أسفرت الجهود عن إنقاذ عدد (28) فرد بالتعاون مع إحدى السفن السياحية التى تصادف تواجدها بمنطقة الحادث، كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين ونقل  الحالات التى تستدعى رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقى المفقودين والناجين.

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