سعر الدولار والعملات الاجنبية خلال ختام تعاملات البنوك اليوم 25 نوفمبر

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين ٢٥ نوفمبر 2024، في ختام تعاملات البنوك ولمعرفة الاستفسارات حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وأسعار العملات العربية والأجنبية، وذلك عقب اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع السابع للبنك خلال عام 2024.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

واستقرت العملة الامريكية،وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم 25-11-2024 ثباتا ملحوظًا، حيث ينشر اخر تحديث على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 48.95 جنيه

سعر البيع: 49.05 جنيه



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 48.93 جنيه

سعر البيع: 49.03 جنيه



سعر الدولار في بنك مصر:

سعر الشراء: 48.93 جنيه

سعر البيع: 49.03 جنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 48.96 جنيه

سعر البيع: 49.06 جنيه



سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي:

سعر الشراء: 48.88 جنيه

سعر البيع: 48.89 جنيه



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 48.97 جنيه

سعر البيع: 49.06 جنيه



سعر الدولار في البنك العربي الدولي الأفريقي:

سعر الشراء: 48.93 جنيه

سعر البيع: 49.03 جنيه



سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

سعر الشراء: 48.95 جنيه

سعر البيع: 49.05 جنيه



سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 48.95 جنيه

سعر البيع: 49.05 جنيه



سعر الدولار في المصرف المتحد:

سعر الشراء: 48.93 جنيه

سعر البيع: 49.03 جنيه



قياس هذه الأسعار تباينًا بين البنوك المختلفة، مما يعكس حركة أسعار الصرف الحالية

سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه المصري اليوم ٢٥-11-2024 وسجل تباينًا ملحوظًا، حيث يفكر كما يلي:

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 63.49 جنيه

سعر البيع: 63.68 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 63.27 جنيه

سعر البيع: 63.67 جنيه

ختام التعاملات ..أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:

فيما يلي آخر التحديثات المعلنة لأسعار العملات أمام الجنيه المصري، قبل بداية تعاملات اليوم



الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 49.62 جنيه

سعر البيع: 49.72 جنيه

اليورو:

سعر الشراء: 52.21 جنيه

سعر البيع: 52.32 جنيه

الجنيه الإسترليني:

سعر الشراء: 62.70 جنيه

سعر البيع: 62.85 جنيه

الين الياباني (100 ين ياباني):

سعر الشراء: 32.07 جنيه