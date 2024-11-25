سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم ٢٥ نوفمبر

شهد سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 25-11-2024، في معظم البنوك ثباتا طفيفًا؛ وعلى الرغم من التراجع العام، كما تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في ميد بنك، إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.

كما هناك تباين طفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة، حيث يختلف سعر الشراء والبيع بجزء بسيط من الجنيه، ويتأثر سعر الصرف بشكل مباشر بالعرض والطلب على العملتين في السوق.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي

السعر الحالي للدولار الأمريكي: 2.4590 ريال سعودي

سعر الجنيه الاسترليني: 4.8766 ريال سعودي

سعر الفرنك السويسري: 4.3180 ريال سعودي



متوسط أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:

سعر الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال سعودي

سعر الروبل الروسي: 0.0383 ريال سعودي

سعر الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال سعودي



سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك

وتراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في ميد بنك، إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم :

الدولار الامريكي:

سعر الشراء: 49.05 جنيه

سعر البيع: 48.83 جنيه



اليورو الأوروبي:

سعر الشراء: 53.20 جنيه

سعر البيع: 52.70 جنيه



الجنيه الاسترليني:

سعر الشراء: 63.75 جنيه

سعر البيع: 63.25 جنيه



الريال السعودي:

سعر الشراء: 13.19 جنيه

سعر البيع: 12.99 جنيه



الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 164.28 جنيه

سعر البيع: 159.28 جنيه



الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 13.49 جنيه

سعر البيع: 13.29 جنيه