قصف إسرائيلي يستهدف منطقة القصير على الحدود السورية مع لبنان

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قصف لبنان - أرشيفية
قصف لبنان - أرشيفية

ذكرت مراسلة "RT" أن قصفا إسرائيليا استهدف جسري الجوبانية والدف في منطقة القصير على الحدود السورية مع لبنان.
كما أكدت وكالة "سانا" وقوع "أضرار في جسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية جراء عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي".

ومن جانبها ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية.

وكتبت إذاعة "شام إف إم": "العدوان استهدف أيضا جسور الحضور ومطربة والحوش عند الشريط الحدودي السوري اللبناني".

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبين آثار قصف جسور الجوبانية والدف وعرجون.

ومن جانبها أعلنت قناة "13 الإسرائيلية" أن سلاح الجو "قصف أهدافا في سوريا لإحباط تهريب أسلحة وذخائر إلى حزب الله في لبنان".

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية عام 2024 نحو 148 استهدافًا إسرائيليًا للأراضي السورية، شملت 122 ضربة جوية و26 برية. وبحسب المرصد، أسفرت هذه الضربات عن تدمير وإصابة نحو 265 هدفًا، بينها مستودعات للأسلحة والذخائر، ومقرات ومراكز، بالإضافة إلى آليات.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية خلال العام الجاري عن مقتل 284 من العسكريين وإصابة 230 آخرين بجروح متفاوتة. وشملت الضحايا جنسيات مختلفة - سورية وإيرانية ولبنانية وعراقية.

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