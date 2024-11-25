شباب قرية عامر ضيفا على الرباط والانوار في دورى القسم الثالث

شباب قرية عامر ضيفا على الرباط والانوار في دورى القسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف، الفريق الأول بنادى مركز شباب قرية عامر بقيادة هيثم عبده ضيفا على نظيرة فريق الرباط والانوار بقيادة مجدي الشناوى في المباراة التى تقام على الرباط ببورسعيد ضمن منافسات الاسبوع السادس بالمجموعة السابعة من دورى القسم الثالث لكرة القدم موسم 2024- 2025.


أصحاب الأرض يسعون لتحقيق نتيجة ايجابية للاستمرار في المنافسة ويحتل ابناء بورسعيد المركز الثانى برصيد 13 نقطة، في المقابل يريد ابناء الغريب خطف الثلاث نقاط ومواصلة انتصاراته رغم صعوبة المهمة.

وفي دمياط يستضيف فريق الزرقا صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة نظيرة فريق كهرباء عتاقه صاحب المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط، كما يلتقي النوبة العاشر برصيد 3 نقاط مع نظيرة كابسي صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وفي بورسعيد يلعب جمارك بورسعيد صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط امام نظيرة منشية الشهداء صاحب المركز الثامن برصيد 5 نقاط.


والجدير بالذكر، أنه تم تأجيل مبارتي رأس البر أمام غزل بورسعيد وبورتو السويس مع ابو خليفه بسبب كأس مصر.

عامر السويس الشناوى مظاليم بحري

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