رابط الاستعلام عن الاختبارات الشخصية للدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن إتاحة الاستعلام عن مواعيد اختبارات السمات الشخصية للمتقدمات في الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".

خطوات الاستعلام عن موعد الاختبار

- زيارة الرابط الإلكتروني التالي: register.nta.eg.

- تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

- اختيار "البرامج الخاصة بي".

- تحديد "برنامج المرأة تقود للتنفيذيات".

ويمكن للمتقدمات اللواتي اجتزن مرحلة الفرز الإلكتروني معرفة موعد الاختبار من خلال الرابط، وسيتم الإعلان عن نتائج اختبارات السمات الشخصية عبر نفس الرابط المخصص للبرنامج.

برنامج المرأة تقود للتنفيذيات

يعد برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" هو أحد البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريـب في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث يهدف البرنامج لتدريب المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا.

البرنامج مصمم لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين البرنامج للمرأة ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويستمر البرنامج لمدة 10 أشهر منها 9 أشهر من التدريب داخل مقر الأكاديمية وشهر من التدريب الميداني في المؤسسات المختلفة بإجمالي 223 يومًا تدريبيا تمر فيها المتدربات بتجربة ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

منهجية التدريب

تعتمد منهجية التدريب بالأكاديمية على التعلم التفاعلي والتعلم التفاعلي وذلك من خلال: ورش عمل، ومحاضرات، ودراسات حالة، وومناقشات، وتدريب ميداني.

المحاور التدريبية

- محور المهارات الشخصية

- محور المهارات القيادية

- محور إدارة المشروعات والتفكير التصميمي

- محور بناء الدولة وقيام الأمم

- محور قضايا المرأة وقصص نجاح من الواقع

- محور التسويق

- محور إدارة الموارد البشرية

- محور تكنولوجيا المعلومات

- محور الإعلام والعلاقات العامة

- محور ريادة الأعمال

- محور المالية العامة

- محور الاقتصاد والتنمية المستدامة

- محور العلوم السياسية والأمنية والعلاقات الدولية

- مجموعة مختارة من ورش العمل بالتنسيق مع الجهات الدولية

- محور اللغات

- محور الفعاليات والزيارات

- محور التدريب الميداني