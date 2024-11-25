استشهاد 45 جنديًا لبنانيًا جراء الغارات الإسرائيلية خلال الحرب

نددت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، بالهجمات التي شنتها إسرائيل على الجيش اللبناني خلال حربها المستمرة على حزب الله.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل، إن 45 جنديًا لبنانيًا قتلوا حتى الآن في هجمات إسرائيلية على أهداف في لبنان.

وقالت القوة في بيان، إن "يونيفيل تشعر بقلق بالغ إزاء الضربات العديدة التي استهدفت القوات المسلحة اللبنانية داخل الأراضي اللبنانية، على الرغم من إعلان عدم مشاركتها في الأعمال العدائية المستمرة بين حزب الله وإسرائيل".

وأكدت يونيفيل أن مثل هذه الهجمات تشكل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الإنساني الدولي.