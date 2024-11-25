عقوبات بريطانية واسعة تستهدف "أسطول الظل" الروسي

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، إن بريطانيا تفرض أكبر حزمة عقوبات على ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي، وذلك باستهداف 30 سفينة، وحث الحلفاء في مجموعة السبع على الوقوف مع أوكرانيا وإمدادها بالمعدات ما بقيت في حاجة لها.

وتحرص بريطانيا ودول غربية أخرى على ضمان أن تكون أوكرانيا في أقوى وضع ممكن للدفاع عن نفسها هذا الشتاء.

وقال لامي للصحافيين إن الجولة الأحدث من الإجراءات البريطانية ضد موسكو تمثل "أكبر" حزمة من العقوبات على أسطول الظل الروسي، في إشارة إلى سفن تقول بريطانيا إنها تحاول الالتفاف على القيود الغربية على النفط الروسي.

وأضاف أنه في تقدير بريطانيا فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يظهر أي إشارات على الإطلاق على رغبته في التفاوض لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.