تحت شعار "هدية الرئيس".. مستقبل وطن يُجهز 100 فتاة في جنوب سيناء

تفقد عدد من قيادات الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، مجمع الفيروز بمحافظة جنوب سيناء.

النائب أحمد عبد الجواد

وأعلن الحزب، خلال زيارته تبرعه بوحدة سمعيات لذوي الهمم، كجزء من الدور الخدمي والإنساني للحزب ولمواصلة إعلاء قيم التضامن والتكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وتحت شعار "هدية الرئيس"، أعلن قيادات حزب مستقبل وطن، تجهيز 100 فتاة في أرض الفيروز، مؤكدين على استمرار دور الحزب في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر والأهالي.

قيادات مستقبل وطن

وتوجهت الفتيات بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعمهم بكافة المستلزمات في الزواج وأدخل البهجة على قلوبهن.

وافتتحت قيادات الأمانة المركزية، في ثالث محطات زيارة الحزب لقاء موسع يضم هيئات مكاتب الأقسام والمراكز وكوادر الحزب بمحافظة جنوب سيناء، لمناقشة رؤية وبرنامج الحزب وآليات عمله على الأرض وكيفية تنفيذ المبادرات والفعاليات الخدمية والتنموية المستقبلية، يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التنظيمية التي يخطط الحزب للقيام بها على مستوى الجمهورية.