بسبب مبلغ مالي.. خالد الغندور يكشف تفاصيل جديدة في غياب فتوح عن مران الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب غياب أحمد فتوح عن مران الزمالك الذي سبق مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور على قناة المحور، أن أحمد فتوح غاب عن المران بسبب حزنه من عدم حصوله على مبلغ مالي كان أحد رجال الأعمال وعده بالحصول عليه بعد أزمته الأخيرة.

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وأضاف: فتوح لم يحصل على ذلك المبلغ لذلك كان في غاية الحزن ولم يحضر لمران الزمالك قبل لقاء المصري، وأبلغ الجهاز الفني بتعرضه لنزلة برد قوية.

الإعلامي خالد الغندور الدوري المصري الممتاز ستاد المحور

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