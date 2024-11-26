انطلاق فعاليات مبادرة سفراء التكنولوجيا بجامعة الأقصر

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جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 انطلقت اليوم فعاليات مبادرة سفراء التكنولوجيا، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، وإشراف الدكتور أسامة أبوالنصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة.

وتهدف المبادرة إلى إعداد كوادر طلابية قادرة على الإلمام بالمفاهيم والتطبيقات المرتبطة بمجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والظواهر المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي كظاهرة التنمر الالكتروني.

وتتضمن المبادرة تأهيل المتدربين لمسار وظيفي كمدرب مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطلاب، ونشر الوعي الرقمي داخل قري حياة كريمة بتلك المجموعات من المدربين، وذلك  ضمن أنشطة المشروع القومي حياة كريمة لتعزيز الوعي التكنولوجي فى المدارس والمنشآت الحكومية والمراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر.

 

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