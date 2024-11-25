خالد الغندور: ممدوح عباس سلم أحمد فتوح تسليم أهالي للجماهير ورسالة نارية للاعب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، سلم أحمد فتوح لاعب الزمالك، تسليم أهالي للجماهير، بعد التويتة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "إكس".

وأضاف الغندور في برنامجه ستاد المحور على قناة المحور:"أنا ضد تويتة ممدوح عباس، وشايف ان الأفضل كان عدم النشر في التوقيت الحالي، وهل مجلس الإدارة قادر على الرد على كلام عباس".

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ووجه الغندور رسالة نارية لأحمد فتوح،:"ازاي تغيب عن تدريبات الزمالك اللي لحم كتافك من خيره، كان المفروض تحضر التدريب وتدخل ماتش مهم زي المصري، وأنا أشدت بك ودعمتك بعد أزمتك لكن اللي حصل منك مينفعش".

الإعلامي خالد الغندور احمد فتوح لاعب الزمالك ممدوح عباس

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