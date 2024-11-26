ننشر اسماء وحالة المصابين إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالطريق الصحراوي في الإسكندرية

كشف التقرير الطبي الرسمي عن أسماء وحالات المصابين جراء حادث التصادم المروع بين شاحنة نقل ثقيل وميكروباص على الطريق الصحراوي بنطاق حي العامرية أول، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين، بينهم 7 حالات تم تسجيلها في المرحلة الأولى من الحادث.

وحصلت “الفجر” على أسماء المصابين وحالتهم الصحية وهم:

1. محمد جمال فهمي، 14 سنة، من القاهرة:

الإصابات: كدمة بالرأس، كدمات وسحجات.

2. شحاته حسين عبدالفتاح، 53 سنة، من المنوفية:

الإصابات: جرح بالجبهة والأذن اليمنى، كسر بالساق اليمنى.

3. محمد السيد عبدالسلام، 41 سنة، من الدخيلة:

الإصابات: كسر بالصدر، نزيف بالبطن، كسر بالجمجمة.

4. سعيد حامد خامد، 52 سنة:

الإصابات: اشتباه إصابة بالعمود الفقري، جرح قطعي بفروة الرأس.

5. أحمد إبراهيم محمد بداروي، 39 سنة، من العامرية:

الإصابات: كسر مضاعف بالساق اليسرى، جرح قطعي بفروة الرأس.

6. محمد إمام حسني، 25 سنة، من العجمي:

الإصابات: اشتباه كسر بالفقرات العنقية، نزيف بالصدر.

7. أسامة عبدالباسط ثابت، 41 سنة، من العامرية:

الإصابات: كسر بالكتف الأيمن، نزيف بالبطن.



وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وأفادت مصادر طبية أن 6 من الحالات في وضع حرج، بينما يخضع الآخرون للملاحظة الطبية المستمرة.



وتستمر الأجهزة الأمنية في تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث، فيما تواصل الفرق الطبية تقديم الدعم والرعاية للمصابين وتبذل إدارة المرور جهودها لتأمين الحركة المرورية بالمنطقة.