أبو ريدة يستقر على الغاء منصب المدير الفني لاتحاد الكرة وترشيح 7 نجوم للجنة الفنية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

استقر المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الفائز بالتزكية، على الغاء منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، وتعيين لجنة فنية تتولى الإشراف على كافة المنتخبات الوطنية ووضع خطة لتطوير الكرة المصرية.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن أبو ريدة يرى أن منصب المدير الفني لاتحاد الكرة لم يحقق إضافة للمنتخبات وقطاعات الناشئين والأكاديميات بشكل عام، بغض النظر عن الشخصية التي تتولى هذا المنصب.

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وأضاف المصدر أن أبو ريدة سيعين لجنة فنية وتم ترشيح نجوم كرة سابقين للتواجد فيها أبرزهم حسن شحاته وعلي أبو جريشة ومحسن صالح وهاني رمزي وحسام البدري وأحمد حسن وعبدالحليم علي.

اتحاد الكرة الإعلامي خالد الغندور احمد فتوح

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