مجموعة السبع تتحرك لاتخاذ موقف موحد من اعتقال نتانياهو

عربي ودولي
مجموعة السبع - أرشيفية
مجموعة السبع - أرشيفية

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الإثنين، إن دول مجموعة السبع تسعى إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأضاف تاياني في بداية اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة: "نحن بحاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر".
ورفضت الولايات المتحدة، وهي إحدى دول المجموعة، قرار المحكمة.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، السبت، إنه ليس بوسع حكومات التكتل التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعيمين إسرائيليين، وقيادي في حركة حماس.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتانياهو، وغالانت، والقيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تسمى نظام روما الأساسي.

المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي بنيامين نتانياهو جوزيب بوريل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

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