عُرس قرآني بني سويف.. تكريم 300 من حفظة القران بقرية شاويش بإهناسيا

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حفل تكريم حفظة القران
حفل تكريم حفظة القران الكريم ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، احتفالية كبرى لتكريم 300 من حفظة القران الكريم بقرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا، وسط حضور لافت لأهالي القرية والقرى المجاورة، وجمع غفير من أهالي المكرمين، وعدد من الشخصيات العامة والشعبية.

 

جاء ذلك بحضور  والشيخ شوقى الجندي، والشيخ محمد رمضان، والشيخ محمد جنيدي، والشيخ جمعه طه، والشيخ ابو الخير مرسي، والمنشد محمد صلاح والنائب الدكتور على بدر عضو مجلس النواب، والمستشار مصطفى فؤاد.

 

ومن جهته أثنى الدكتور على بدر، عضو مجلس النواب بمركز إهناسيا، على مثل هذه الفعاليات المعنية بحفظة القرآن الكريم والمحفظين، لما لها من أهمية في تربية النشء والشباب على التعاليم السماوية التي تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة وحثهم على العمل لإعمار الأرض وبناء الوطن.

 

وأعرب "بدر" عن سعادته لحرص أهالي قرية شاويش، على تنظيم مثل تلك الفعاليات التي تعزز من أواصر الترابط والتلاحم بين أبناء القرية في الجوانب الاجتماعية والدينية، مثمنًا هذه اللفتة والمبادرة الطبية من شباب القرية لتكريم حفظة القرآن الكريم والمحفظين، لافتًا إلى أن أعداد من يحفظون كتاب الله تتزايد كل عام عن الآخر، معبرًا عن سعادته البالغة لوجود هذا الزخم من حفظة القرآن.

 

وفى نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والهدايا على الفائزين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم من أبناء قرية شاويش وتوابعها وسط فرحة كبيرة من الحضور، أثناء تكريم المتفوقين من حفظة كتاب الله.

 

 

 

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