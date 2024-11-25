CNN: الحكومة الإسرائيلية ستصوت على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الثلاثاء

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قصف لبنان - أرشيفية
قصف لبنان - أرشيفية

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع بأن الحكومة الإسرائيلية ستصوت على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الثلاثاء 26 نوفمبر بعد أن وافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "مبدئيا".
وأشار المصدر إلى أن نتنياهو ألمح إلى إمكانية موافقته على وقف إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد الماضي.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ "سي إن إن"، يوم الاثنين، إن الحكومة ستصوت على مشروع الاتفاق يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن توافق عليه.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل لا تزال لديها بعض التحفظات بشأن بعض تفاصيل الاتفاق، والتي كان من المتوقع نقلها إلى الحكومة اللبنانية يوم الاثنين.

وحسب مختلف المصادر، فإن تلك التفاصيل لا تزال قيد النقاش، ولن يكون هناك اتفاق نهائي قبل تسوية جميع الخلافات.

وقالت مصادر مطلعة على سير المفاوضات لـ "سي إن إن" إن المفاوضات تسير "بشكل إيجابي" وتتجه نحو الاتفاق، لكنها اعترفت مع ذلك بأنه في ظل استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل و"حزب الله" قد يؤدي أي خطأ إلى انقطاع المفاوضات.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين، الذي زار لبنان الأسبوع الماضي قد أعلن أن الاتفاق بات قريبا، وأن المفاوضات تجري بشكل بناء.

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