نشأت الديهي يعلن أخبار سارة بشأن الدولار.. ومفاجأة من شركة شل

قال الاعلامي نشأت الديهي، إن تحويلات المصريين من الخارج من يناير لسبتمبر ارتفعت لـ20.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج لن يتأخروا في تحويل كل مدخراتهم إلى مصر، ما دام سعر الصرف موحد.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن شركة "شل" ستزود مصر ب 120 مليون قدم غاز إضافية قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن وزير البترول يعمل ليل نهار من أجل العمل على زيادة التدفقات النفطية، معقبًا: "اكتر وزيرين عايزين دعوات المصرييمن هما وزيرا البترول والكهرباء، لان الحِمل تقيل"

وأضاف أن توفر الطاقة يُساهم بصورة كبيرة في تنمية القطاع الصناعي والزراعي بصورة كبيرة، معقبًا: "مفيش زراعة إلا بطاقة كهربائية التي تعالج وتنقي المياه، إدارة الدولة ليست بالساهل على الإطلاق".

