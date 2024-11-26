د.مصطفي ثابت يكتب.. مهرجان الفيوم السينمائي: انطلاقة ثقافية وتسويقية فريدة

مقالات الرأي
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت

 

تشهد محافظة الفيوم حدثًا استثنائيًا لأول مرة في تاريخها، حيث أُقيم مهرجان الفيوم السينمائي، الذي يمثل نقلة نوعية ستترك أثرًا كبيرًا على المستويين التسويقي والثقافي للمحافظة. هذا المهرجان ليس فقط مناسبة فنية، بل هو منصة تبرز الهوية الثقافية للفيوم، وتعيد تعريفها كمركز جذب سياحي وفني على مستوى مصر والمنطقة.

تحية واجبة إلى محافظ الفيوم ونائبه وكل الأجهزة التنفيذية التي شاركت في تنظيم هذا الحدث البارز، حيث أظهروا تنسيقًا رائعًا وروحًا جماعية أثمرت نجاحًا يليق باسم المحافظة.

اللافت في هذا المهرجان هو الشراكة المثمرة بين محافظة الفيوم وجامعة الفيوم من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهو ما يعكس عمق التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في المحافظة. هذه الشراكة تمثل نموذجًا يحتذى به، حيث تجسدت في دعم وتنظيم فعاليات المهرجان، ما يبرز قيمة العمل المشترك في تحقيق نجاحات كبيرة.

كما أُثني على مشاركة فلسطين، البلد الشقيق، في فعاليات المهرجان، مما أضفى بعدًا قوميًّا وإنسانيًّا على الحدث، وذكرنا بأهمية الفن كوسيلة للتعبير عن القضايا العادلة ومد جسور التواصل بين الشعوب.

نأمل أن تكون هذه النسخة الأولى خطوة أولى نحو تطوير الفكرة واستمراريتها، مع توسيع دائرة المشاركين وتنوع الفعاليات، ليصبح مهرجان الفيوم السينمائي تقليدًا سنويًّا يحتفي بالإبداع والفن، ويعزز مكانة الفيوم كوجهة ثقافية وسياحية رائدة.

الهوية الثقافية العمل المشترك الجهات الحكومية المؤسسات الاكاديمية جسور التواصل بين الشعوب د مصطفى ثابت خدمة المجتمع وتنمية البيئة مهرجان الفيوم السينمائى مهرجان الفيوم محافظة الفيوم مصطفى ثابت

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

البيض: فوائده الصحية وأبرز الاختلافات بين الأبيض والأحمر

شريف منير يروج لدوره في فيلم "مين يصدق؟" قبل طرحه في السينمات

رامي صبري يعتذر عن حضور عزاء محمد رحيم ويوجه رسالة مؤثرة

أذكار الصباح: درع يومي للطاقة الروحانية والطمأنينة

عاجل - نتيجة قرعة الحج 2025 في محافظة البحيرة عبر موقع وزارة الداخلية

ريم مصطفى: إطلالة ساحرة تستحوذ على الأنظار واستعداد مكثف لرمضان 2025

خلافات عائلية في جنازة محمد رحيم وحل الأزمة بتدخل مصطفى كامل