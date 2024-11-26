مصرع سيدة ستينية أسفل عجلات قطار (الاسكندرية ـ الاقصر ) بمركز المنشاه بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

شهد مركز المنشاه بمحافظة سوهاج، حادث اصطدام قطار (الإسكندرية/ الاقصر)، المدعوة " نادية.خ.م" 60 سنه ربة منزل ومقيمة دائرة المركز، اصطدم بها القطار،مما أدى إلى مصرعها فى الحال،وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشاه يفيد بورود إشارة من شرطة النقل والمواصلات يتضمن بلاغ ناظر محطة سكك حديد المنشاه، بأنه عقب مرور قطار (الاسكندريه/ الاقصر) غير مقرر وقوفه دائرة المركز،تلاحظ عبور المدعو" نادية.خ.م" 60 سنه ربة منزل، شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاه وتم إطلاق الة التنبيه ولم تستجيب، وصار دهسها، مما أدى لمصرعها فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى.

وبالانتقال والفحص وبسؤال نجلها أفاد المدعو "عمرو.ر.ع" 42 سنه عامل، وزوجته المدعوه "هند.ج.ص" 40 سنه ربة منزل، مقيمان بذات الناحية، بمضمون ماسبق، ونفى الشبهه الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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