مصرع طفل 5 سنوات أسفل عجلات سيارة ربع نقل شمال محافظة سوهاج

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أرشيفية

استقبلت مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، الطفل " عيد.ش.ع" 5 سنوات، أثناء اللهو واللعب اصطدمت به سيارة  ربع نقل قيادة المدعو" مؤمن " سائق، مما أدى لوفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من مستشفى طما المركزى، بوصول الطفل "عيد.ش.ع" 5 سنوات ومقيم دائرة المركز،جثه هامدة،   ادعاء حادث سير.

وبالانتقال والفحص وبسؤال عمه أفاد المدعو" عبدالحميد.ش.ع" 26 سنه عامل،ومقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل، اصطدمت به سيارة ربع نقل قيادة المدعو "مؤمن.م.س" 38 سنه سائق،ومقيم بذات الناحية، مما أدى لوفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهه الجنائية.

تم ضبط السيارة وقائدها وأفاد بمضمون ماسبق، واضاف أنه فوجئ بالمذكور إمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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