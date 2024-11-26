طرح البوستر الرسمي لـ "موعد مع الماضي" والعرض قريبًا

الفجر الفني
موعد مع الماضي
موعد مع الماضي

 

 


أعلنت شيرين رضا عن البوستر الرسمي لمسلسل "موعد مع الماضي" استعداد لطرحه قريبًا، وذلك بعد نجاح عرض أولى حلقاته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ 45 وحصل على إشادات واسعة.


فريق عمل موعد مع الماضي

 

"موعد مع الماضي" بطولة النجوم اسر ياسين وصبا مبارك ومحمد ثروت وشيرين رضا والكثير من النجوم 
تدور أحداث المسلسل الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ عن يحيى حيث يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

 

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. المسلسل لا يكتفي بإبقاء المشاهدين في حالة توتر دائم، بل يجعلهم يتساءلون باستمرار: إلى أي مدى يمكننا الهروب من ماضينا؟.

 

المسلسل من الإنتاجات الجديدة نيتفليكس، وتنفيذ المنتج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).

 

أحدث أعمال الفنانة شيرين رضا


حيث شاركت شيرين رضا، في فيلم "وداعًا حمدي" ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن المصري وأبرزهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

 

أحداث فيلم "وداعًا حمدي"


تدور أحداث الفيلم حول الصحفية المبتدئة (تماضر) التي تعمل على تقرير صحفي حول وفاة شخص مرموق يُدعى (حمدي)، فتضطر للمكوث بمنزل ابنته والتظاهر بعملها خادمة في سبيل الحصول على كافة المعلومات اللازمة عنه.

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