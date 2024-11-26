طه دسوقي في انتظار عمل درامي جديد بعنوان "فقرة الساحر"

الفجر الفني
طه دسوقي
طه دسوقي

 

 


أعلن الفنان طه دسوقي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن عمل درامي جديد ينتظره خلال الفترة المقبلة.

 

ونشر طه برومو المسلسل معلقًا: "توكلنا على الله، استنونا في مسلسل فقرة الساحر من أعمال يانجو بلاي الأصلية قريبًا ".

 

فقرة الساحر هو مسلسل مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة. يتألف المسلسل من ثماني حلقات تأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة ومليئة بالمفاجآت، ويضم عدد من النجوم منهم أسماء جلال، طه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة  مع ظهور استثنائي ومؤثر لكبار النجوم في أدوار خاصة تضيف عمقًا للأحداث.

 

تم تصوير المسلسل في مواقع مختلفة بين مصر والمغرب، وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة  يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية. يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، مما يجعلها رحلة ممتعة ومليئة بالإثارة والضحك.

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