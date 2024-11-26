لاعب الزمالك السابق: فاسيليو بدأ مباراة الأهلي "غلط".. وجوميز غير محظوظ

الفجر الرياضي
جوميز
جوميز

قال محمد صبري نجم الزمالك السابق، أن بداية بابا فاسيليو المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، كانت خاطئة تمامًا من البداية في مباراة الأهلي.

صبري: الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

وتابع صبري خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي لم يستغل الفرص في الشوط الأول، أرى إن الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء على يحيي عطية الله".

وأضاف:" جوزيه جوميز مدرب الزمالك غير محظوظ تمامًا، كل مباراة يدخلها الزمالك يكون منقوص عدديًا بسبب الإصابات بجانب وجود هزه فنية لمصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري".

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وأكمل:" عندما تكون الدوافع كبيرة الزمالك يفوز حتى لو الأداء لم يكن مقنع ولكن الدوافع أشعر وكأنها غير موجودة من بداية الدوري".

واختتم:" هدف المصري في مرمى الزمالك يبين مدى غياب التركيز للاعبي الزمالك في المباراة وعمر جابر تأخر كثيرًا في التغطية العكسية والأداء تحسن نوعًا ما بدخول أحمد زيزو".

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