بسبب عقب سيجارة حريق محصول القصب بمركز دار السلام بسوهاج

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بوابة الفجر

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، نشوب حريق محصول القصب،مما أدى إلى تلفيات المحصول، ملك المدعو "محمود ف.ن" 34 سنه عامل ومقيم بذات الناحية، نتيجة عقب سيجارة من أحد المارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من الأهالى بحريق بقطعه ارض زراعية مزروعه قصب ملك المدعو" محمود.ف.ن" 34 سنه عامل ومقيم بذات الناحية، تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده، ولم ينجم عن ذلك ثمه إصابات.

وأفاد المالك بمضمون ماسبق،ورجح أن يكون الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة،ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك،ونفى الشبهة الجنائية.

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