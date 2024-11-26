عاجل.. برشلونة يفكر في ضم صلاح وعقبة قد تعرقل الصفقة

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

بدأ مسؤولو نادي برشلونة، التفكير في إمكانية التعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح حال عدم تجديد عقده مع ليفربول في الفترة المقبلة.

ويعد التعاقد مع صلاح، فرصة على طبق من ذهب لإدارة برشلونة حيث سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف المقبل إذا لم يجدد عقده مع ليفربول.

برشلونة يدرس التعاقد مع صلاح.. ورفض بسبب يامال

أكد الصحفي الإسباني “ألبرتو فرنانديز” التابع لبرنامج “DirectoGol”، وجود نقاش داخل برشلونة حول فكرة التوقيع مع محمد صلاح إذا لم يستمر مع ليفربول.

وأشار ألبرتو، إلى إن البعض داخل برشلونة يؤيد فكرة ضم صلاح، بينما يرفض آخرون هذه الصفقة لأنه يلعب بنفس مركز لامين يامال.

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جيمس بريس: محمد صلاح محبط من تأخر ليفربول في تجديد عقده.. ولكنه يريد الاستمرار

وأضاف، إن نادي ليفربول سوف يرفع عرضه من أجل تجديد عقد صلاح، الذي يمتلك بالفعل عرضًا ضخمًا من المملكة العربية السعودية.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري، ولا زال مستقبل اللاعب غير واضح خاصةً بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها أنه محبط لعدم دخول إدارة النادي في مفاوضات رسمية مع لتجديد عقده. 

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