لاعب الأهلي السابق: إمام عاشور لم ينفذ ركلة الجزاء أمام الاتحاد بطريقته المعتادة

قال عمرو الحديدي نجم الاهلي السابق، أن إمام عاشور لاعب الأهلي لم ينفذ ركلة الجزاء بأسلوبه المعتاد في التنفيذ لذلك فشل في تسجيلها في مرمى الاتحاد السكندري.

الحديدي: الشناوي سهل مأمورية مهاجم الاتحاد

وتابع الحديدي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الوضع التشريحي للجسد مهم في تسديد ركلات الجزاء، إمام عاشور صدره كان مفتوح وقت التسديد عكس محمد صلاح ضد ساوثهامبتون".

وتعليقًا على هدف الاتحاد في مرمى الأهلي قال: "خروج الشناوي سهل المأمورية لمهاجم الاتحاد في الهدف".

وأضاف: "خالد عبدالفتاح خرج من اللعبه مبكرًا بتمركزه وكوكا كذلك بعدما فشل في لعب الكرة برأسه ورامي ربيعه كان يجب عليه التعامل مع الكرة بشكل أفضل".