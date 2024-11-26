موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ينتظر منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، مواجهة قوية ضد نظيره تونس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس في تصفيات أمم إفريقيا

وتنطلق المباراة اليوم الثلاثاء في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، علي ملعب هيئة قناة السويس.

ويبدأ المنتخب المصري المباراة أمام تونس ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 تحت 20 عامًا.

ويتواجد منتخب تونس في المركز الثاني برصيد ست نقاط وبفارق اربع نقاط عن المنتخب المغربي المتصدر برصيد عشر نقاط، بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثالث برصيد أربع نقاط فقط. وتُبث المباراة عبر شبكة أون تايم سبورت.