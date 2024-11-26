"Gladiator 2" يحقق 221 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي خلال أيام قليلة!

الفجر الفني
Gladiator 2 يحقق
"Gladiator 2" يحقق 221 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

 

في نجاح كبير للفيلم المنتظر Gladiator 2، وصلت إيراداته العالمية إلى 221 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض يوم 22 نوفمبر الجاري. الفيلم الذي يتصدر شباك التذاكر من إنتاج Paramount Pictures وإخراج المبدع ريدلي سكوت، يواصل جذب الجمهور بعد عدة أيام من العرض، حيث سجل 55 مليون و500 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، بالإضافة إلى 165 مليون و500 ألف دولار في باقي الأسواق العالمية.

 

 

الجزء الثاني من Gladiator يروي قصة لوسيوس، ابن شقيق الإمبراطور كومودوس الذي سبق أن جسده جواكين فينيكس في الفيلم الأصلي. في هذا الجزء، يلعب النجم بول ميسكال دور لوسيوس، الذي يضطر لخوض معركة جديدة في الكولوسيوم بعد أن اجتاح الأباطرة الاستبداديون منزله وأجبروا على دخوله في معركة جديدة. يجب عليه مواجهة ماضيه ومحاربة القوى التي تهدد مستقبل روما لإعادة مجدها لشعبها.

ويضم الفيلم مجموعة مميزة من النجوم، منهم دينزل واشنطن، كوني نيلسن، ديريك جاكوبي، دجيمون هونسو، جوزيف كوين، بيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

هذه الإيرادات الكبيرة تشير إلى نجاح الفيلم الجماهيري، وهو ما يعزز التوقعات بأنه سيكون أحد أبرز الأفلام في هذا الموسم السينمائي. لا شك أن جمهور Gladiator القديم والجديد ينتظر بفارغ الصبر معرفة كيف سيواصل لوسيوس رحلته الصعبة في قلب الأحداث التاريخية المليئة بالتشويق والدراما.

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