قال ممادو ديكوريه المتحدث الإعلامي للمهاجم المالي سوري ديارا، إنه لا توجد مفاوضات رسمية من جانب الأهلي ولكن هناك تواصل تم بالفعل مع اللاعب لمعرفة موقفه إذا تحرك النادي الأهلي لضمه.

المتحدث الإعلامي لـ سوري ديارا: لا نمانع الانتقال للأهلي

وتابع ممادو ديكوريه في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "سوري ديارا لاعب محترف وحقق أرقام إيجابية مع فريق هاوجسوند النرويجي".

وأضاف:" لا مانع بكل تأكيد من الانضمام للنادي الأهلي ولكن يجب أولا أن يكون هناك عرض رسمي من جانب الأهلي لنادي هاوجسوند".

واختتم: "أبلغنا من تواصل معنا بموافقتنا وننتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، وعقد اللاعب ينتهي بنهاية موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مع فريق هاوجسوند النرويجي".