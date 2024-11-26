"أوس أوس ينضم لبطولة فيلم "الصفا الثانوية بنات مع على ربيع في مفاجأة جديدة لجمهوره"

أعلن الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" عن انضمامه لبطولة فيلم "الصفا الثانوية بنات" إلى جانب النجم علي ربيع في تعاون فني جديد من المقرر البدء في تصويره مطلع شهر ديسمبر المقبل. الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، ومن إخراج عمرو صلاح، بينما يتولى أحمد السبكي مهمة إنتاج العمل.

يعتبر هذا الفيلم بمثابة نقلة نوعية لأوس أوس الذي سيطل على جمهوره من خلال شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عن الأدوار التي اعتاد عليها في أعماله السابقة. التفاصيل حول شخصية البطلة ما زالت سرية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا، استعدادًا لبدء تصوير العمل الذي يترقبه محبو السينما الكوميدية.

العمل يعكس ملامح الحياة المدرسية والشبابية، وسيحمل طابعًا كوميديًا مميزًا، إذ يستكمل الفيلم في سياق فكاهي مُمتع يضم مجموعة من أبرز الوجوه الكوميدية في الساحة الفنية.

اخر أعمال أس أس

من جانب آخر، يأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه علي ربيع في فيلمه الأخير "عالماشي". والذي شارك في بطولته إلى جانب عدد من النجوم مثل كريم عفيفي، آية سماحة، وصلاح عبد الله، وغيرها من الوجوه المميزة في الوسط الفني.

في ظل التحضيرات الجارية لتشكيل طاقم العمل، ينتظر جمهور السينما بشغف انطلاق تصوير هذا العمل الذي يعِد بالكثير من المفاجآت واللحظات الكوميدية التي ستستقطب العديد من المشاهدين في دور العرض.