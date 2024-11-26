يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري لمواجهة نظيره بلاك بولز مابوتو غدا الأربعاء، ضمن منافسات دوري المجموعات من كأس الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة علي ارضية استاد القاهرة، ويدير اللقاء الطاقم التحكيمي المكون من الجيبوتي محمد ديراني حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد وإيلياه روبليه درير مساعدين والجيبوتي محمود ناصر حسين حكمًا رابعًا.

ويمكنكم متابعة جميع المباريات الخاصة بالبطولة عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.