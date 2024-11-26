موعد مباراة ميلان وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة ميلان وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة ميلان وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وسلوفان براتيسلافا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على استاد باسينكي معقل سلوفان براتيسلافا وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة عبر قناة 3 beIN Sports.

موقف ميلان وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

يدخل ميلان المباراة من أجل تحقيق الثلاث نقاط للتقدم في الترتيب والتواجد ضمن المراكز المؤهلة إلى دور الستة عشر.

وعلى الصعيد الآخر، يطمح سلوفان براتيسلافا في تحقيق المفاجآة وحسم المباراة لصالحه لحصد أول ثلاث نقاط في المنافسة.

شهدت منافسات الجولة الماضية فوز ميلان على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما خسر سلوفان براتيسلافا من دينامو زغرب بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل ميلان المركز العشرين برصيد 6 نقاط بينما يتذيل سلوفان براتيسلافا جدول الترتيب بلا رصيد من النقاط.