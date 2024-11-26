موعد مباراة ميلان وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة ميلان وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة ميلان وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا 

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وسلوفان براتيسلافا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على استاد باسينكي معقل سلوفان براتيسلافا وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة عبر قناة 3 beIN Sports.

txt

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

txt

المتحدث الإعلامي لـ سوري ديارا: لا نمانع الانتقال للأهلي

موقف ميلان وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا 

يدخل ميلان المباراة من أجل تحقيق الثلاث نقاط للتقدم في الترتيب والتواجد ضمن المراكز المؤهلة إلى دور الستة عشر.

وعلى الصعيد الآخر، يطمح سلوفان براتيسلافا في تحقيق المفاجآة وحسم المباراة لصالحه لحصد أول ثلاث نقاط في المنافسة.

شهدت منافسات الجولة الماضية فوز ميلان على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما خسر سلوفان براتيسلافا من دينامو زغرب بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل ميلان المركز العشرين برصيد 6 نقاط بينما يتذيل سلوفان براتيسلافا جدول الترتيب بلا رصيد من النقاط.

beIN Sport أبطال أوروبا الدوري السعودي المملكة العربية السعودية بطولة دوري أبطال أوروبا براتيسلافا دوري أبطال أوروبا سلوفان براتيسلافا موعد مباراة ميلان

مواد متعلقة

غياب فينيسيوس.. أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة ليفربول

أنشيلوتي يترقب حالة ثنائي ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

ريم مصطفى: إطلالة ساحرة تستحوذ على الأنظار واستعداد مكثف لرمضان 2025

روجينا تتألق بإطلالة شتوية جريئة وتثير الجدل على السوشيال ميديا

عاجل - نتيجة قرعة الحج 2025 في محافظة البحيرة عبر موقع وزارة الداخلية

البيض: فوائده الصحية وأبرز الاختلافات بين الأبيض والأحمر

أذكار الصباح: درع يومي للطاقة الروحانية والطمأنينة

شريف منير يروج لدوره في فيلم "مين يصدق؟" قبل طرحه في السينمات

رامي صبري يعتذر عن حضور عزاء محمد رحيم ويوجه رسالة مؤثرة