موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في انحاء المعمورة، المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024/2025.

باريس سان جيرمان في ضيافة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

ويستضيف ملعب أليانزا معقل البافاري، مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت صافرة الحكم الدولي الروماني ستيفان كوفاتش.

ويسعى بايرن ميونخ في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه في مواجهة العملاق الفرنسي، وتحقيق النقاط الثلاثة، لتعزيز حظوظه في الصعود إلى الأدوار التالية.

في المقابل، يأمل الفريق الفرنسي بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة البافاري، لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الماضية على أرضه أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.

ويحتل بايرن ميونخ المركز السادس عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الخامس والعشرون برصيد 4 نقاط.

موعد مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مواجهة بايرن ميونخ والفريق الباريسي الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة المواجهة المرتقبة بين البافاري وباريس سان جيرمان، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sport HD 1.