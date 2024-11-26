التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025.

بايرن ميونخ يستعد لمواجهة من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان

ويحتضن ملعب أليانزا معقل البافاري، المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت صافرة الحكم الدولي الروماني ستيفان كوفاتش.

ويدخل البافاري اللقاء، منتعشًا بعد فوزه في الجولة الماضية على بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الفرنسي، لتحسين موقفه في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي اللقاء، طامحًا في حصد النقاط الثلاثة، لإحياء أمال المنافسة على الصعود إلى الأدوار القادمة.

ويحتل البافاري المركز السادس عشر في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي العملاق الباريسي في المركز الخامس والعشرون برصيد 4 نقاط.

موعد مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مواجهة البافاري والعملاق الفرنسي يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشر بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال اوروبا:-

▪︎ حراسة المرمى: نوير.

▪︎ خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - كيم مين جاي - دايوت أوبا ميكانو - رافائيل جوريرو.

▪︎ خط الوسط: ليون جوريتسكا - جوشوا كيمتيش - جمال موسيالا.

▪︎ خط الهجوم: كينجسلي كومان - مايكل أوليز - هاري كين.

ومن المتوقع أن يبدأ لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي بتشكيل مكون من:-

▪︎ حراسة المرمى: دوناروما.

▪︎ خط الدفاع: نونو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كوريا - أشرف حكيمي.

▪︎ خط الوسط: فيتور فيريرا - جواو نيفيس - وران إيمري.

▪︎ خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - ماركو أسنيسيو - برادلي باركولا.

القنوات الناقلة لمواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا على قناة bein sports 1 HD.