التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025.

بايرن ميونخ يستعد لمواجهة من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان

ويحتضن ملعب أليانزا معقل البافاري، المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت صافرة الحكم الدولي الروماني ستيفان كوفاتش.

ويدخل البافاري اللقاء، منتعشًا بعد فوزه في الجولة الماضية على بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الفرنسي، لتحسين موقفه في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي اللقاء، طامحًا في حصد النقاط الثلاثة، لإحياء أمال المنافسة على الصعود إلى الأدوار القادمة.

ويحتل البافاري المركز السادس عشر في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي العملاق الباريسي في المركز الخامس والعشرون برصيد 4 نقاط.

موعد مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مواجهة البافاري والعملاق الفرنسي يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشر بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

txt

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

txt

المتحدث الإعلامي لـ سوري ديارا: لا نمانع الانتقال للأهلي

التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال اوروبا:-

▪︎ حراسة المرمى: نوير.

▪︎ خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - كيم مين جاي - دايوت أوبا ميكانو - رافائيل جوريرو.

▪︎ خط الوسط: ليون جوريتسكا - جوشوا كيمتيش - جمال موسيالا.

▪︎ خط الهجوم: كينجسلي كومان - مايكل أوليز - هاري كين.

ومن المتوقع أن يبدأ لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي بتشكيل مكون من:-

▪︎ حراسة المرمى: دوناروما.

▪︎ خط الدفاع: نونو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كوريا - أشرف حكيمي.

▪︎ خط الوسط: فيتور فيريرا - جواو نيفيس - وران إيمري.

▪︎ خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - ماركو أسنيسيو - برادلي باركولا.

القنوات الناقلة لمواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا على قناة bein sports 1 HD.

bein sport أبطال أوروبا السعودية وقطر باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان بايرن ميونخ الالماني بايرن ميونخ بايرن ميونخ وباريس بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا مباراة بايرن ميونخ وباريس مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مباراة بايرن ميونخ مواجهة بايرن ميونخ

مواد متعلقة

أنشيلوتي يترقب حالة ثنائي ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

دوري روشن.. صدارة اتحادية على وقع توقف سلسلة انتصارات الهلال

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

ريم مصطفى: إطلالة ساحرة تستحوذ على الأنظار واستعداد مكثف لرمضان 2025

روجينا تتألق بإطلالة شتوية جريئة وتثير الجدل على السوشيال ميديا

عاجل - نتيجة قرعة الحج 2025 في محافظة البحيرة عبر موقع وزارة الداخلية

البيض: فوائده الصحية وأبرز الاختلافات بين الأبيض والأحمر

أذكار الصباح: درع يومي للطاقة الروحانية والطمأنينة

شريف منير يروج لدوره في فيلم "مين يصدق؟" قبل طرحه في السينمات

رامي صبري يعتذر عن حضور عزاء محمد رحيم ويوجه رسالة مؤثرة