بول ميسكال: "مستعد بشدة" للعودة في Gladiator 3

تحدث النجم العالمي بول ميسكال عن إمكانية العودة إلى عالم "Gladiator" من خلال فيلم ثالث، مؤكدًا أنه "مستعد بشدة" للمشاركة في هذا المشروع المرتقب. جاء تصريح ميسكال في ظل الأنباء التي كشفها المخرج الأسطوري ريدلي سكوت في حديثه مع "هوليوود ريبورتر"، حيث أشار إلى أن الخطط لفيلم "Gladiator 3" قد تم وضعها بالفعل قبل طرح فيلم "Gladiator 2".

وفي حديثه، أعرب ميسكال، الذي يجسد دور لوسيوس في الجزء الثاني الذي تم إصداره مؤخرًا، عن حماسه للفكرة قائلًا: "أفضل أن أشارك في فيلم Gladiator 3، خاصة أن هناك بالفعل فكرة." وتابع: "أنا مستعد بشدة، ولا أعتقد أن الأمر سيستغرق 24 عامًا، لكن ليس لدي أي فكرة عن متى سيحدث ذلك."

هذه التصريحات تأتي بعد ظهور ميسكال في حفل المغنية العالمية تايلور سويفت "Eras" في ميامي، حيث كان حاضرًا لدعم صديقته جرايسي أبرامز التي افتتحت الحفل في ملعب هارد روك.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن مخرج "Gladiator 2" ريدلي سكوت، إلى جانب النجمين بول ميسكال ودينزل واشنطن، قد انضموا إلى سباق الأوسكار القادم بعد العرض الخاص الأول في لوس أنجلوس، حيث نالت الآراء الأولية للفيلم استحسان النقاد والجمهور. تُظهر هذه الآراء تفاؤلًا كبيرًا بشأن أداء الأبطال والمخرج، مما يزيد من فرصهم في المنافسة على جوائز الأوسكار في دورتها المقبلة.

فيلم "Gladiator 2" هو تكملة للجزء الأول الذي صدر عام 2000 وحاز على جائزة الأوسكار، ويُنتَج حاليًا بواسطة شركة باراماونت بيكتشرز. مع الإشادة الكبيرة التي حصل عليها الفيلم الجديد، يبدو أن بول ميسكال ودينزل واشنطن في طريقهم ليكونا من أبرز المتنافسين في سباقات التمثيل القادمة، مما يجعل الآمال معلقة على ما سيقدمانه في المستقبل.