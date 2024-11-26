موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسبارتا براج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره سبارتا براج مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويحتضن ملعب "أبيت أرينا"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد وسبارتا براج اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد ضد سبارتا براج اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

txt

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

txt

موعد مباراة ميلان وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد سبارتا براج مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق محمد المبروكي.

اتلتيكو مدريد أبطال أوروبا موعد مباراة أتلتيكو مدريد موعد مباراة أتلتيكو

مواد متعلقة

عاجل.. برشلونة يفكر في ضم صلاح وعقبة قد تعرقل الصفقة

موقف لامين يامال من مباراة برشلونة ضد بريست في دوري الأبطال.. هل تستمر المعاناة؟

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

ريم مصطفى: إطلالة ساحرة تستحوذ على الأنظار واستعداد مكثف لرمضان 2025

روجينا تتألق بإطلالة شتوية جريئة وتثير الجدل على السوشيال ميديا

عاجل - نتيجة قرعة الحج 2025 في محافظة البحيرة عبر موقع وزارة الداخلية

البيض: فوائده الصحية وأبرز الاختلافات بين الأبيض والأحمر

أذكار الصباح: درع يومي للطاقة الروحانية والطمأنينة

شريف منير يروج لدوره في فيلم "مين يصدق؟" قبل طرحه في السينمات

رامي صبري يعتذر عن حضور عزاء محمد رحيم ويوجه رسالة مؤثرة