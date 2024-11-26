موعد مباراة إنتر ميلان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد إنتر ميلان الإيطالي لمواجهة سهلة نسبيًا أمام نظيره لايبزيج الألماني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025.

إنتر ميلان يواجه لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف ملعب جوزيبي مياتزا معقل النادي الإيطالي، المواجهة المثيرة بين إنتر ميلان ولايبزيج، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت صافرة الحكم البرتغالي جواو بيدرو سيلفا بينيرو.

ويحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز الخامس في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي لايبزيج في المركز الثاني والثلاثين برصيد صفر من النقاط.

موعد مواجهة إنتر ميلان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة مواجهة إنتر ولايبزيج، يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

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القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة إنتر ولايبزيج، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024/2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports Hd 6.

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