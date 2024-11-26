تشكيل برشلونة المتوقع أمام ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

استقر هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ستاد بريست مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد ستاد بريست اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام بريست في دوري أبطال أوروبا

حارس المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، هيكتور فورت.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، داني أولمو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ضد ستاد بريست مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.