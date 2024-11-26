تشكيل برشلونة المتوقع أمام ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ستاد بريست مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد ستاد بريست اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام بريست في دوري أبطال أوروبا

حارس المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، هيكتور فورت.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، داني أولمو.

txt

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

txt

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ضد ستاد بريست مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.

أبطال أوروبا التشكيل المتوقع القنوات الناقلة لمباراة برشلونة برشلونة تشكيل برشلونة تشكيل برشلونة المتوقع

مواد متعلقة

موعد مباراة ميلان وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

عاجل.. برشلونة يفكر في ضم صلاح وعقبة قد تعرقل الصفقة

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

ريم مصطفى: إطلالة ساحرة تستحوذ على الأنظار واستعداد مكثف لرمضان 2025

روجينا تتألق بإطلالة شتوية جريئة وتثير الجدل على السوشيال ميديا

عاجل - نتيجة قرعة الحج 2025 في محافظة البحيرة عبر موقع وزارة الداخلية

البيض: فوائده الصحية وأبرز الاختلافات بين الأبيض والأحمر

أذكار الصباح: درع يومي للطاقة الروحانية والطمأنينة

شريف منير يروج لدوره في فيلم "مين يصدق؟" قبل طرحه في السينمات

رامي صبري يعتذر عن حضور عزاء محمد رحيم ويوجه رسالة مؤثرة