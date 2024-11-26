موعد مباراة مانشستر سيتي وفينورد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مواجهة قوية أمام نظيره فينورد، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد فينورد، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد معقل الفريق الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز في مباراة فينورد، لمصالحة جماهيره بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق السماوي خلال الفترة الأخيرة.

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موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فينورد

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد فينورد، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 4، بصوت المعلق محمد بركات.

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