سمير جمال يشارك ضمن طاقم حكام مباراة الجزائر ولبيبا في التصفيات الافريقية تحت 20 عاما

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره الليبي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

وتشهد هذه المباراة تواجد عنصر مصري ضمن طاقم التحكيم وهو الحكم المساعد الدولي سمير جمال.

ويتواجد ضمن طاقم حكام مكون الأوغندي لاكى رزاق حكما للساحة  ويعاونه سمير جمال مساعد أول  والتونسي يوسف الجامى  مساعد ثان  ويتواجد التونسي نعيم حسنى حكما رابعا.

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موعد مباراة برشلونة وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة تصفيات الأمم الأفريقية  تحت 20 عاما

المغرب 7 نقاط من 3 مباريات
مصر: 4 نقاط من 3 مباريات
تونس: 3 نقاط من مباراتين
الجزائر: نقطتين من مباراتين
ليبيا: دون رصيد من مباراتين

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