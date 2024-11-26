موعد مباراة آرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال ضد سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد سبورتنج لشبونة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب “خوسيه الفالادي" معقل الفريق البرتغالي.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال اليوم

وتعد شبكة قنوات bein sports القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وستنقل مباراة أرسنال ضد سبورتنج لشبونة عبر قناة “bein sports HD 1
 

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