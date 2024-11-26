عاجل - نتيجة قرعة الحج 2025 في محافظة البحيرة عبر موقع وزارة الداخلية

حددت وزارة الداخلية المصرية رابط الاستعلام الإلكتروني لمعرفة نتيجة قرعة حج 2025 في جميع المحافظات، بما في ذلك محافظة البحيرة. يُمكن للمتقدمين الاطلاع على النتائج بسهولة عبر البوابة المصرية الموحدة للحج باستخدام الرقم القومي، مما يضمن الوصول السريع والدقيق إلى المعلومات.

مراسم قرعة الحج في محافظة البحيرة

أُجريت مراسم قرعة الحج في مجمع دمنهور الثقافي، حيث أشرفت مديرية أمن البحيرة على تنظيم القرعة العلنية بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية. وشارك في الحدث كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، وعدد من القيادات الدينية والأمنية، إلى جانب حضور واسع للمواطنين المتقدمين للحج وذويهم.

تفاصيل نتائج قرعة الحج في البحيرة

صرّح اللواء محمود هويدي بأن عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام بلغ 4204 مواطنين، وقد تم اختيار 1407 حاجًا بينهم. كما تم تخصيص نسبة 1% من الحصة الإجمالية لكبار السن، إضافة إلى إعداد قائمة احتياطية بنسبة 50% لضمان تغطية أي حالات اعتذار أو استبدال.

الشفافية والتنظيم في اختيار الفائزين

أكدت القيادات الحاضرة على حيادية وشفافية عملية القرعة، حيث تم استخدام النظام الإلكتروني لتحديد أسماء الفائزين بشكل عشوائي. وقدمت الدكتورة جاكلين عازر التهنئة للحجاج الفائزين، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وداعية الله أن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

يمكن للمتقدمين معرفة نتيجة قرعة الحج لعام 2025 باتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الرابط الرسمي. إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم. اختيار خدمة عرض النتيجة أو الضغط على زر "استعلام". تظهر النتيجة، متضمنة اسم الفائز، رقم الحجز، والمحافظة المختارة.

أعربت قيادات محافظة البحيرة عن شكرها لجهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن في تنظيم القرعة وتقديم التيسيرات اللازمة للحجاج. كما أكدوا على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة للحجاج الفائزين بسرعة لضمان ترتيب رحلاتهم.