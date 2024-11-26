علا الشافعى: بعض الوزارات تحتاج لاستعادة دورها من جديد والبداية من الأسرة

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى إن هناك بعض الوزارات تحتاج إلى استعادة دورها الحقيقى وأبرزهم وزارة التربية والتعليم فهناك بعض الطلاب لا يذهبون للمدارس واختفت فى أماكن كثيرة فكرة احترام وتقدير المعلم، مؤكده أن بداية حل هذه الأزمة تكون من الأسرة المصرية ومن داخل البيت.

وأضاف حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق خلال كلمته بمؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة الذى تنظمه الهيئة القبطيةالإنجيلية أن وزارة الثقافة دورها الأساسى والرئيسى هو الوصول للمواطنين وكذلك دور الإعلام فى إعطاء المعلومة الصحيحة فهناك شائعات موجودة طول الوقت ويحتاج إلى الرد عليها.



وتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة بحضور عدد رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية، حيث يضم جلسات عن دور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الدينية فى بناء الإنسان والمسؤلية الاجتماعية لمؤسسات الإعلام والثقافة.