علا الشافعى: أنتقد إبداء الإعلاميين رأيهم فى برامج التوك شو ويجب إعطاء الفرص للمتخصصين

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى إن الإعلام مؤسسة من مؤسسات عديدة فى الدولة ولا يجب أن نحمله أكثر من طاقته، فالبداية من الأسرة والتعليم والثقافة ثم يصل للإعلام، فأصبحنا الأن أقرب للتشكيك فى بعضنا البعض مثل التصديق، فالمنظومة متكاملة من التربية والوعى من الأسرة فحتى الذكاء الاصطناعى العالم يستخدمه بشكل صحيح لكن للأسف أصبح بعض الأسر تعتمد عليه وأصبح هناك حالة من الاعتماد وعدم المسؤلية

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية أن التعليم هام جدا فى تشكيل الوعى فنجاحها الحقيقى فى إطار التطورات الموجودة سوف ينعكس على كل المؤسسات ومنها الإعلام، ولا بد من العودة للتعدد وتقبل اختلافات الرأى ولا يجب أن يخرج الإعلامى فى برامج التوك شو ليقول رأيه فى القضايا المختلفة ولكن يجب أن يعطى المساحات للمتخصصين والخبراء فى هذا الأمر.

وتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة بحضور عدد رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية، حيث يضم جلسات عن دور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الدينية فى بناء الإنسان والمسؤلية الاجتماعية لمؤسسات الإعلام والثقافة.