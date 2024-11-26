نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية الصيدلة بأسيوط

شهد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث Vision بعنوان رؤية بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر بأسيوط، الذي يُعد من أبرز الفعاليات العلمية التي تنظمها الكلية، وذلك بعد نجاح النسختين السابقتين بفضل التنظيم المثالي والإعداد المتميز، وذلك بحضور الدكتور عمر محافظ عميد الكلية، والدكتور جمال سلطان عميد كلية الصيدلة بنات والدكتور علاء حيا الله نقيب الصيادلة بأسيوط، والدكتور أيمن عثمان أمين عام نقابة صيادلة مصر، والدكتور عمر طنطاوي رائد الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة بأسيوط.



وقدم المؤتمر الطالب محمود القزاز الطالب الفرقة الثالثة بالكلية وبدء المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم والسلام الجمهوري.

وفي كلمة الدكتور عمر محافظ عميد كلية الصيدلة بنين بأسيوط رحب بالحضور وأكد على أهمية دور الصيدلاني فى المجتمع بصفة عامة وفي الوقت الراهن بصفة خاصة نظرًا لتطوير العلمية المعاصرة

ونقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات الإمام الأكبر ورئيس الجامعة للحضور مهنئا الطلاب بالمؤتمر العلمي رؤية الذي يخدم العملية التعليمية، من خلال بناء وتطوير قدرات طالب كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، وأكد خلال كلمته أن طالب كلية الصيدلة بالجامعة يحمل الحسنيين علوم الدنيا وعلوم الدين، وحث أبناءه على أهمية تحصيل ومواكبة الجديد فى العلم؛ لرفع المعاناه عن كاهل المرضى خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية

وفي كلمة الدكتور علاء حيا الله نقيب الصيادلة بأسيوط شكر جامعة الأزهر على اهتمامها بالطلاب والطالبات بكليات الصيدلة نظرًا لما يؤدوه من دور مهم في خدمة المجتمع واثراء العملية التعليمية بالابحاث العملية المعاصرة، معربا عن سعادته بالحضور والمشاركة فى تلك الفاعليات التي تنظمها كلية الصيدلة بجامعة الأزهر بأسيوط.



والجدير بالذكر أن المؤتمر هذا العام قد ناقش مواضيع حيوية ومؤثرة في مجال الصيدلة، مع التركيز على الصيدلة المجتمعية، إضافة إلى عدة مواضيع أخرى تواكب أحدث التطورات في المهنة ومستقبلها بهدف تطوير وتحفيز البيئة التعليمية داخل الكلية وتوفير جميع سبل الدعم الأكاديمي والمهني للطلاب وتطوير مهاراتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل المتجددة وأشرف على تنظيم المؤتمر الدكتور عمرو طنطاوي، رائد الجمعية العلمية، الذي يقود الجمعية لتحقيق الريادة في تنظيم مثل هذه الفعاليات وشارك فى المؤتمر رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بهيئة الدواء المصرية، مما أضفى على المؤتمر طابعًا أكاديميًا واحترافيًا ذا مستوى عال، ويقام على مدار ثلاثة أيام



وكما حضر المؤتمر الدكتور محمود عمار وكيل كلية طب الأسنان السابق والدكتور عبدالعزيز بيومي وكيل كلية طب الأسنان ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة وحشد كبير من طلاب وطالبات كليتي الصيدلة للبنين والبنات بأسيوط